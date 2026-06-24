Crecen los grupos argentinos vinculados al sector vitivinícola

Los grupos argentinos vinculados al sector vitivinícola anunciaron en los últimos días compras de bodegas en el país y el mundo, operaciones que les permiten consolidar sus negocios y seguir impulsando la expansión internacional del vino argentino.

Este martes, Molinos Río de la Plata anunció la firma de un acuerdo para la adquisición de Bodegas Etchart a Pernod Ricard Argentina; y, hace unas semanas, el holding dueño de Grupo Peñaflor anunció la adquisición de Off-Piste Wines del Reino Unido.

Fundada en 1850 y ubicada en Cafayate, en los Valles Calchaquíes salteños, Etchart elabora vinos bajo las marcas Etchart y Cafayate.

“La incorporación de la Bodega Etchart representa un nuevo paso en el desarrollo de nuestra plataforma de Fincas y Bodegas”, afirmó Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la Plata.

La plataforma de Fincas y Bodegas de la empresa del Grupo Perez Companc (dedicado al consumo masivo, agro y energía) está integrada actualmente por Nieto Senetiner, Cadus y Ruca Malen, y su asociación en Viña Cobos.

La transacción se enmarca en la estrategia de crecimiento de largo plazo de Molinos y fortalece su visión de construir una plataforma de bodegas con propuestas diferenciadas y marcas relevantes en el mercado doméstico.

“Creemos profundamente en el potencial del vino argentino y en la construcción de marcas con identidad, calidad y proyección internacional”, explicó Llanos.

Por su parte, la adquisición de Off-Piste Wines por parte de Terold Invest, el holding controlado por la familia Bemberg, le permite consolidar su expansión internacional y fortalecer su presencia en uno de los mercados de vino más competitivos a nivel global.

Así, el holding que controla Grupo Peñaflor en Argentina y WX Brands en Estados Unidos consolida una plataforma vitivinícola global diversificada y se convierte en una de las cinco compañías de vino más importantes del mundo.

Fundada en 2007, el portfolio de Off-Piste Wines incluye Most Wanted -la marca número uno de vino en lata en el Reino Unido-, junto con The Wanderer y una sólida oferta de marcas de alto rendimiento.

La integración permitirá a Terold Invest alcanzar una escala significativa en el Reino Unido, con volúmenes combinados que posiciona al grupo entre las 10 compañías más importantes del mercado.

“Vemos una gran oportunidad para acelerar el crecimiento, incrementar nuestras exportaciones desde Argentina y Estados Unidos hacia el Reino Unido, y expandir nuestra presencia del portafolio global”, afirmó Gustavo Sampayo, CEO de Terold Invest.

Este crecimiento refuerza la capacidad del grupo para competir en el escenario internacional, apoyado en la complementariedad entre la ejecución comercial en el Reino Unido, el desarrollo de marcas y la red de distribución de Off-Piste Wines, junto con la escala global y las capacidades de abastecimiento del holding.

La nueva estructura también potencia una cartera de marcas diversa y robusta, alineada con las preferencias del consumidor moderno.

A las etiquetas globales de Grupo Peñaflor -como Trapiche, Finca Las Moras y El Esteco- se suman el crecimiento sostenido en Estados Unidos de Bread & Butter, de WX Brands (adquirida en 2021), y las marcas de Off-Piste Wines en el mercado británico.

Con esta adquisición, el holding refuerza su posicionamiento en la industria vitivinícola global, combinando escala, agilidad operativa y una cartera de marcas diversificada para liderar la próxima etapa de crecimiento en un mercado en plena transformación.

A esto se suma que Grupo Peñaflor anunció un acuerdo estratégico con el Gruppo Caffo 1915, empresa familiar italiana con más de un siglo de historia, para asumir a partir del 1 de julio la distribución en la Argentina del vermut Cinzano.