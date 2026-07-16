Crecen las reservas para recorrer Argentina durante el invierno

Las ventas anticipadas aumentan 5,5% y reflejan un mayor protagonismo del interior, con Córdoba liderando las rutas más demandadas para las vacaciones.

Las vacaciones de invierno comienzan a dinamizar el turismo interno y las primeras reservas anticipan una temporada con mayor movimiento que la del año pasado. Según datos de Plataforma10, la venta de pasajes de micro para viajar durante julio registra un crecimiento interanual del 5,5%, una tendencia que podría fortalecerse a medida que se acerquen las fechas de mayor demanda.

Además del incremento en las reservas, los datos muestran un cambio en la dinámica de los desplazamientos turísticos. Si bien la Ciudad de Buenos Aires continúa siendo uno de los principales polos receptores del país, cada vez más viajes tienen origen y destino en ciudades del interior, consolidando un mapa turístico con una distribución más federal.

Uno de los indicadores que refleja esta transformación es el ranking de las rutas más elegidas para la temporada. Por primera vez, el trayecto con mayor demanda no parte desde la capital argentina, sino desde Córdoba con destino a Buenos Aires, lo que confirma el creciente protagonismo de esa provincia dentro del movimiento turístico nacional.

Desde Plataforma10 señalaron que el comportamiento de los viajeros evidencia una mayor participación de ciudades del interior tanto como emisoras como receptoras de turistas. Además, destacaron que el período de compra aún continúa abierto, por lo que esperan que el volumen de reservas siga aumentando durante las próximas semanas.

Entre los destinos más elegidos para viajar durante julio aparecen tanto grandes centros urbanos como localidades tradicionalmente vinculadas al turismo. La Ciudad de Buenos Aires encabeza el listado, seguida por Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Salta, Rosario, San Miguel de Tucumán y Villa Carlos Paz.

La diversidad de este ranking refleja distintos perfiles de viajeros. Mientras algunos optan por ciudades con una amplia oferta cultural y gastronómica, otros priorizan destinos de montaña, escapadas de cercanía o propuestas vinculadas con la naturaleza y el descanso.

Las rutas con mayor cantidad de reservas también muestran una fuerte presencia de conexiones interprovinciales. Además del tramo Córdoba-Buenos Aires, entre los recorridos más demandados figuran Buenos Aires-Córdoba, Buenos Aires-Mar del Plata, Bahía Blanca-Buenos Aires, Rosario-Buenos Aires, Mar del Plata-Buenos Aires, Buenos Aires-Tandil y Córdoba-Salta.

El crecimiento de ciudades como Rosario, Bahía Blanca o Salta dentro de los principales corredores turísticos confirma que el movimiento ya no depende exclusivamente de los grandes centros emisores tradicionales, sino que responde a una red cada vez más amplia de desplazamientos regionales.

Otro aspecto que caracteriza la temporada es la búsqueda de opciones accesibles. En un contexto donde muchos viajeros priorizan escapadas de pocos días, el transporte terrestre continúa siendo una alternativa competitiva para recorrer distintos destinos del país.

Entre las propuestas más económicas para estas vacaciones de invierno se destaca Villa Carlos Paz, cuyos pasajes parten desde los 45.000 pesos, según los valores relevados por Plataforma10. La ciudad cordobesa vuelve a posicionarse entre los destinos más elegidos por quienes buscan combinar naturaleza, espectáculos y una amplia oferta de actividades recreativas.

En cuanto a los trayectos, el recorrido entre Rosario y Buenos Aires aparece como uno de los más accesibles de la temporada, con tarifas desde los 30.000 pesos. También Tandil figura entre las alternativas con precios competitivos para quienes buscan realizar una escapada de corta distancia.

Con reservas que continúan creciendo y una oferta distribuida en todo el territorio nacional, las vacaciones de invierno de 2026 vuelven a confirmar la fortaleza del turismo interno. El protagonismo creciente de las ciudades del interior, junto con la amplia conectividad del transporte terrestre, consolida un escenario en el que cada vez más argentinos eligen recorrer el país durante el receso invernal.