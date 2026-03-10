Crecen las exportaciones de vino y mosto argentinos

Las exportaciones argentinas de vino aumentaron 8,5% en febrero, respecto de igual mes de 2025, hasta 15.477.000 de litros, informó el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

Por su parte, el volumen de vino a granel alcanzó los 5.658.900 litros, lo que representó un incremento interanual de 55,7%, agregó el organismo.

En tanto, las ventas al exterior de mosto concentrado crecieron 12,7%, al alcanzar las 6.832 toneladas, según el informe Anticipo de Comercialización de Vinos y Mostos del INV.

Dentro de los vinos exportados, las ventas de vinos tintos registraron un alza de 6,3% y las de vinos blancos, 21%.

Entre ellos, los fraccionados cayeron 7,7% (color, -7,2%; y blancos, -10%); mientras que los vinos a granel subieron 55,7% (color, 42,9%; y blanco, 168,8%).

Respecto de enero, el volumen total de productos del sector exportados registró un alza de 9,8%; y, en el primer bimestre, la suba fue de 12,5% al pasar de 262.917 hl a 295.758 hl.

Por destinos, Reino Unido encabezó el ránking en volumen con 37.689 hectolitros; seguido por Estados Unidos, con 34.002 hl; y Brasil, con 15.561 hl.

En cambio, en divisas, el líder fue Estados Unidos, con 11.843.000 dólares; seguido por Reino Unido, con 6.715.000 dólares; y Brasil, con 5.856.000 dólares.

Por varietales, el Malbec continúa siendo el más vendido, con 88.614 hectolitros por 26.307.000 dólares; seguido por el Cabernet Sauvignon, con 14.476 hl por 5.741.000 dólares; y el Chardonnay, 5.210 hl, por 2.135.000 dólares.