Crecen las exportaciones de más de 200 productos agroindustriales

Alcanzaron los 11.318 millones de dólares en valor, por un total de 29,67 millones de toneladas, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Representan el 72% del volumen total exportado y el 66% de las divisas del período analizado, aprovechando las oportunidades que ofrece el mundo.

Las exportaciones de 209 productos agroindustriales (de 332 exportados) crecieron en forma interanual durante el primer cuatrimestre del año.

Entre los productos con crecimientos relevantes en su volumen se destacan las semillas de girasol, con 1.366%; porotos comunes negros secos desvainados, 865%; hilados de algodón, 863%; y porotos secos, 381%

También sésamo, con 190%; tabaco desvenado, 132%; manteca, 109%; otras forrajeras, 86%; carne y productos porcinos, 84%; miel, 84%; granos de trigo, 77%; limón, 76%; aceite de girasol, 69%; lana sucia, 66%; helados, 65%; durazno, 51%; leche en polvo, 44%.

Y vermut,, con 42%; panificados y granos de cebada, 41%; jugo de uva, 38%; jugo de naranja, 37%; glicerol, 35%; ajo, 29%; carne bovina, deshuesada, congelada, 10%; entre otros.

Además, 89 productos lograron los máximos volúmenes exportados de la década, resatló la cartera agropecuaria.

A su vez, se reportaron 33 productos que no se exportaron en el cuatrimestre de 2025 y sí lo hicieron en 2026, por 21,4 millones de dólares.

Entre ellos se menciona la batata, grasa de cerdo, semillas de cártamo, manzana y pera seca, carne caprina, entre otros ejemplos.