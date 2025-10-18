Crecen las exportaciones de carne ovina argentina

Entre enero y julio de 2025 alcanzaron 4.210 toneladas, lo que representa un incremento del 2,51% respecto del mismo período de 2024 y un crecimiento acumulado del 19% en comparación con 2023.

El mes de julio de 2025 se destacó especialmente, con 402 toneladas certificadas, lo que significó un incremento interanual del 89,5% respecto del mismo mes del año anterior, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

La carne ovina argentina mantiene presencia en mercados estratégicos como Brasil, Túnez, Omán, Curazao, Portugal, Arabia Saudita y Kuwait, y continúa ganando espacio en otros destinos como España, Rusia, Bahamas y San Martín.

Particularmente, las exportaciones hacia la Unión Europea registraron un aumento cercano a 70% en el período enero-julio de 2025, alcanzando un máximo histórico para la serie desde 2019.

Adicionalmente Argentina, cuenta con dos cuotas para exportar ovinos: La primera es de 17.006 toneladas anuales otorgada anualmente por la Unión Europea y la segunda es de 5.994 toneladas y es otorgada anualmente por Reino Unido.

A este panorama se suma que el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) de Chile restituyó el reconocimiento sanitario de la zona libre de aftosa sin vacunación de Argentina y levantó la suspensión de las importaciones de mercancías bovinas y ovinas de la Patagonia.

De esta manera, el mercado chileno vuelve a abrir sus puertas a la carne ovina argentina.