Liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo y regresa a Buenos Aires

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue puesto en libertad pasadas las 19 hora de la Argentina de este domingo por el Gobierno interino de Delcy Rodríguez tras permanecer detenido 448 días luego de ser arrestado y considerado como preso político el pasado 8 de diciembre de 2024.

Gallo arribará a la Argentina alrededor de las 3 de la madrugada de este lunes.

La noticia fue confirmada por la Cancillería argentina, que publicó el siguiente comunicado: "Nahuel Gallo ya fue liberado y ya se encuentra fuera de la República Bolivariana de Venezuela”.

"Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor (el hijo de 3 años de Nahuel Gallo) podrá abrazar a su papá en pocas horas”, escribió su mujer María Alexandra Gómez en redes sociales, donde también extendió su agradecimiento.

Las versiones sobre la liberación de Nahuel Gallo comenzaron a circular con fuerza este domingo en horas de la mañana, luego de que un grupo de presos que se encontraban junto al gendarme argentino en las instalaciones carcelarias de El Rodeo I, en las afueras de Caracas, confirmaran su traslado con destino desconocido en horas de la noche del sábado.

Gallo fue trasladado en la noche del sábado último en una camioneta de la embajada de Estados Unidos en Venezuela, una circunstancia que hizo crecer con fuerza la hipótesis de su liberación.

"Liberaron al argentino", gritaron los presos que protagonizaron una huelga de hambre junto al gendarme argentino en horas de la mañana de este domingo.