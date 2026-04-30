Crecen las demoras por la menor frecuencia de colectivos en el AMBA

Luciano Messina, Director de la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires habló con Hernán Mundo sobre la situación del transporte urbano.

“Nos hemos comprometido a trabajar para regularizar el servicio de transporte de pasajeros en el área metropolitana”.

El empresario recordó que las cámaras están reclamando entre otros ítems el pago de unos 34 mil 400 millones de atributos sociales, es decir los montos que corresponden a los descuentos que se generan por diversos casos en la tarjeta SUBE.