ENTREVISTA A ANALÍA UREÑA

03/12/2025

Crece la alarma por el fuerte aumento de casos de tos convulsa en Argentina

El avance de la tos convulsa en Argentina viene generando una creciente preocupación sanitaria. Los últimos datos oficiales confirmaron 627 casos de coqueluche en lo que va del año y 7 muertes, todas en bebés menores de dos años. Las notificaciones superaron las 4.800, lo que confirma una circulación intensa del virus. Analía Ureña, médica especialista en Medicina Interna (UBA) y en Infectología (SADI) y vicepresidenta de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) habló en Radio Nacional sobre el aumento de esta enfermedad en el país.

"El problema es que la tasa de vacunación ha caído mucho en los últimos años. Y cuando esto sucede las enfermedades vuelven, ya lo hemos visto en otros casos como el sarampión. Es una situación regional y hubo una alerta en junio por parte de la Organización Panamericana de la Salud", mencionó.

Ureña explicó que entre los países que más afecta este brote está la Argentina: "Tenemos un calendario de vacunación, que incluye contra tos convulsa desde los dos meses de vida, y el esquema es 2, 4 y 6 meses. Está incluida en la Quintuple, es decir combinada con otras vacunas. Luego hay refuerzos entre los 15 y los 18 meses, y un segundo a los 5 años. Por último uno a los 11 años. Y desde el 2012, empezamos a hacer la vacunación de personas gestantes (durante el embarazo)", agregó la especialista.

 

