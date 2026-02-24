Crece la adicción digital en menores

La pérdida del control del tiempo, el síndrome de abstinencia o la irascibilidad son banderas rojas que avisan de que las pantallas son un problema. La psicóloga clínica egresada de la Universidad de Buenos Aires, María Scipioni, en diálogo con Segundo Round, sostuvo que "las redes están diseñadas para tenernos atrapados. Los riesgos de pasar mucho tiempo en ellas afecta severamente el proceso vincular; la forma de relacionarnos con los otros".

Scipioni remarcó que "la adicción afecta el proceso cognoscitivo de los chicos. Todavía, como sociedad, no tomamos conciencia de la gravedad de esta problemática. Es una adicción que entorpece el desarrollo en los menores. Comienzan a estar más aislados y abandonan las actividades que les gustan".

La adicción digital en menores es un fenómeno creciente que se manifiesta como el uso compulsivo de dispositivos electrónicos, interfiriendo con la vida cotidiana, el rendimiento académico y las relaciones sociales.