Crece el rechazo al anuncio de Larreta: "Es muy oportunista e injusto"

Laura, docente de una escuela en el barrio Padre Carlos Mugica, sumó su rechazo a la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de reducir la ayuda social para los beneficiarios de los programas que dependen de ese distrito si sus hijos no asisten a las escuelas al afirmar que "es muy oportunista y muy injusto".

Tras expresar que el anuncio le causó "indignación e impotencia", sostuvo que las autoridades del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires "resumieron muy fácil la cuestión del ausentismo".

En ese marco, describió los distintos motivos por los cuales muchas familias que a veces no pueden enviar a sus hijos a la escuela: "Se presentan un montón de inconvenientes, como no tienen los elementos de higiene o porque no se les secó la ropa y no tienen qué usar".

