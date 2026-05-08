Crece el interés por destinos y actividades turísticas en Salta

El turismo en Salta continúa creciendo con propuestas que buscan diferenciarse de los recorridos clásicos y ofrecer experiencias más vinculadas a la naturaleza, la gastronomía y la cultura local.

René Alejandro Ramos, magíster en negocios y especialista en turismo, dialogó con el equipo de Korol en el aire, que se encuentra realizando un programa especial en el estudio de Radio Nacional Salta, y destacó el interés creciente por destinos y actividades que muchas veces no aparecen en las plataformas más conocidas.

Según explicó, cada vez más visitantes buscan experiencias personalizadas y de contacto directo con los paisajes y tradiciones del norte argentino.

Entre las propuestas que ganan protagonismo aparecen las cabalgatas por los Valles Calchaquíes, recorridos por fincas y pequeños pueblos, caminatas en escenarios naturales y cenas a la luz de las velas en entornos rurales o bodegas de altura. En ese marco, destacó la posibilidad de "hacer paseos en le Dique Cabra Corral" y visitar ampo Quijano.

La gastronomía regional también ocupa un lugar central dentro de las nuevas tendencias turísticas, con experiencias que combinan vinos de altura, cocina local y paisajes naturales.