Crearon una cerveza artesanal libre de gluten en un proyecto de la facultad y hoy es elegida por celíacos y no celíacos

Facundo Endorcina creó junto a Juan Pedro Barcalde un proyecto en la facultad para elaborar cerveza artesanal libre de gluten, aunque también pensadapara que la elija "cualquier tipo de consumidor". Hoy su cerveza Almirante Dönn abrió las puertas del primer bar de fábrica 100% libre de gluten en Latinoamérica. Está ubicado en Sarmiento 3263, en Almagro, y ofrece una experiencia completa para los amantes de la cerveza artesanal. El creador conversó con el equipo de Ramos Generales por Radio Nacional sobre su producto y su propuesta.

"Nos fuimos a diseñar 7 estilos, porque nuestra idea era que fuera posible la elección. El año psado además abrimos el bar dentro de la misma fábrica de cerveza. La contaminación cruzada no existe y la carta es toda apta para celíacos", agregó el emprendedor.