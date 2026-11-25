Creado por el artista y economista Alberto Echegaray Guevara, el Proyecto Delfos funciona sin conexión a internet y se alimenta con energía solar, eólica o hídrica. Su lanzamiento comercial en el país está previsto para dentro de cuatro o cinco meses. Alberto Echegaray Guevara, dialogó con Adrián Korol en su programa Korol en el aire por Radio Nacional, sobre este proyecto educativo que "recopila información de la civilización en distintas áreas" para una IA local.

"No solamente se trata de guardar la información, sino que se trata de un sistema de educación que lo generamos a través de hologramas. Las cajas proyectan un holograma, las cajas proyectan un holograma. Puede ser el holograma de un cientíico, una persona del entretenimiento, o un muñeco para los más chicos", describió.

En el sistema existen diferentes módulos: "Está toda la información de medicina que existe está cargada; de ingeniería; de agricultura; de mapas, entre tantos otros". "El sistema serviría en el caso de un apagón generalizado. Habla en 95 idiomas diferentes. La caja se actualiza todos los días", agregó.