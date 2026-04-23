Crean una app para intercambiar figuritas con geolocalización y sistema de "match"

A pocos días del lanzamiento del nuevo álbum del Mundial, un estudiante argentino desarrolló una aplicación que busca modernizar una de las tradiciones más populares: el intercambio de figuritas.

Valentín Señorans, alumno de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional de Mar del Plata, dialogó con el equipo de Korol en el aire y explicó el funcionamiento de StickerSwap, al destacar que la herramienta apunta a facilitar y hacer más eficiente el intercambio entre coleccionistas. "La idea es interconectar gente para que puedas intercambiar figuritas", subrayó.

La aplicación utiliza geolocalización y un sistema de coincidencias: cada usuario carga las figuritas que tiene y las que necesita, y el sistema muestra perfiles cercanos con intercambios posibles.

Cuando dos usuarios manifiestan interés mutuo, se genera un “match” y se habilita un chat para coordinar el intercambio.

La interfaz está diseñada de manera simple e intuitiva, con una lógica similar a aplicaciones de citas, donde se pueden aceptar o descartar perfiles hasta encontrar la combinación adecuada.

Además, la plataforma incluye un foro en tiempo real donde los usuarios pueden compartir información sobre puntos de venta de figuritas en la ciudad.

El proyecto surge con la intención de digitalizar y potenciar una práctica muy arraigada en la cultura argentina, especialmente en contextos de competencias internacionales como el Mundial.

El lanzamiento oficial está previsto para el 26 de abril y estará disponible para dispositivos iOS y Android.