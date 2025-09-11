Crean bot con IA que identifica bacterias y define el antibiótico para combatirlas

Un desarrollo pionero del Instituto Malbrán y la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA promete revolucionar la detección de enfermedades infecciosas en hospitales y clínicas. Se trata del MALDI-BOT, un asistente virtual de inteligencia artificial en español que ofrece información precisa y rápida sobre patógenos, basado en una base de datos validada y en constante actualización. Mónica Prieto, jefa del Servicio de Bacteriología Especial del Malbrán en en diálogo con Diego Ramos, explicó cómo funciona este sistema con los laboratorios.

"Con el Bot ayudamos a los laboratorios todos los días, a que puedan orientar al médico sobre el tipo de tratamiento a seguir", mencionó.

Prieto ejemplificó con un caso drástico: "Llegas con la asepsis, que es una infección de la sangre, en el hospital harán un cultivo. Y con el maldi Bot, sabrás qué bacteria tenes en la sangre. Cuando identifican la bacteria, consultan en el asistente bot y nosotros ahí los guiamos. Qué tipo de bacteria es, qué resistencia intrinseca tiene a los antibióticos".