“Créame que me importa LT14”, expresó el diputado Benedit de LLA

Beltrán Benedit, diputado nacional por Entre Ríos de La Libertad Avanza, habló con LT14 Nacional Paraná, sobre el proyecto de la Ley de Bases, que no avanzó, donde uno de los planteos es privatizar los medios públicos de comunicación. El entrerriano contó que desde los 7 años conoce la emisora y si bien su postura es que ninguna empresa del Estado debería dar perdidas económicas, aseguró: “Créame que me importa LT14 y quiero que siga siendo la radio de todos, veremos de qué manera puedo ayudar”.

“Mi postura es que, no necesariamente tienen que ser privatizados para que no estén en manos del Estado, lo que yo sostengo y apoyo del Gobierno Nacional, es que no debe haber ninguna empresa deficitaria en el Estado, porque ese costo lo pagan todos los argentinos con su esfuerzo diario al contribuir con los impuestos”, expresó el legislador sobre la posible privatización de los medios públicos.

Fue entonces que propuso: “El Estado tendrá que encontrar la herramienta de hacerlo autosuficiente a los medios, tendrán que salir a competir con las empresas privadas”, indicó, pero al mismo tiempo señaló: “Si la privatización dura y cruda significa que se pierdan los medios, se deberá buscar otra herramienta, porque los medios son muy valiosos”.

El diputado nacional contó que desde los siete años conoce LT14, “iba al colegio en Paraná y ha sido la radio nuestra toda la vida, todos ustedes son valiosos, la radio es valiosa y créame que me importa LT14 y quiero que siga siendo la radio de todos, veremos de qué manera puedo ayudar”, cerró Benedit quien manifestó que es “un deber estar en contacto”, con los trabajadores de los medios públicos.