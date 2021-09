CP 05/21 - Servicio de Limpieza para LRA 6 RN Mendoza y LV 8 RN Libertador

Objeto: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LRA 6 RADIO NACIONAL MENDOZA Y LV 8 RADIO NACIONAL LIBERTADOR.

Fecha de Apertura: 8 de Noviembre de 2021 a las 12:30 hs.

Fecha límite para la presentación de Ofertas: 8 de Noviembre de 2021 a las 12:00 hs.

Retiro de Pliegos: La obtención del Pliego no tendrá costo y la confirmación de retiro del pliego será enviada a: licitaciones@radionacional.gov.ar indicando Razón Social o nombre y apellidos completos, los datos del procedimiento de selección de que se trate y una dirección de correo electrónico en la que serán válidas las circulares y demás comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas. Los interesados que no cumplan con este requisito no podrán presentarse a cotizar utilizando solamente el procedimiento de retiro de pliegos de Internet. No será válido para presentarse a cotizar la descarga del Pliego de otros sitios de Internet.

Descarga de Pliego: PLIEGO CP 05-21