Covid: Le président argentin a dit privilégier “la vie sur l’économie”

Le président Alberto Fernández a réaffirmé lundi sa décision de favoriser de préserver “la vie et la santé de la population” lors de la pandémie de coronavirus, même avec “des conséquences que nous n’avons pas pu éviter, comme une économie compliquée”.

“Nous pouvons inverser un mauvais résultat économique, mais nous ne pouvons pas inverser un décès”, a-t-il souligné.

Fernández a justifié les mesures économiques déployées par son gouvernement pour faire face à l’impact de la pandémie de coronavirus et a assuré que le travail avait été fait “pour que l’économie souffre le moins possible et pour pouvoir atteindre tout le pays”.

Il a également remercié “l’accompagnement de la majorité” de ceux qui ont gouverné les provinces dans la gestion de l’urgence causée par le coronavirus. “Aucune de ces périodes n’a été facile, mais nous avons pu atteindre les plus nécessiteux ; nous avons pu remettre 20 000 maisons, en pensant aux droits des Argentins”, a-t-il déclaré.

L’Argentine a enregistré une baisse constante du nombre de cas de coronavirus au cours des 12 dernières semaines dans la plupart des régions du pays, ce qui a été attribué à “l’avancement du plan national de vaccination contre le Covid-19 et au maintien des mesures de soins”, a déclaré le gouvernement national.

Il a également indiqué que jusqu’à présent, en août, mois au cours duquel il a été décidé de donner la priorité à l’application des deuxièmes doses du vaccin Covid-19, plus de quatre millions de personnes ont terminé leur programme.