Covid 19: Nuovo test argentino

Covid 19: Il test argentino per il rilevamento rapido degli anticorpi sarà utilizzato nei centri sanitari

Sci enziati dell’Università Nazionale di La Plata (UNLP), che hanno partecipato allo sviluppo del primo test sierologico rapido di anticorpi di Covid-19 di origine argentina, hanno detto che il siero sarà una soluzione nei pronto soccorso di quartiere, nei Pronto Soccorso degli ospedali regionali e in altri centri di primo livello di attenzione, poiché in 5 minuti permette di sapere se la persona è o è stata infettata dal virus della SARS-CoV-2,e si presenta in una confezione simile a quella dei test di gravidanza.

Si tratta del test nazionale approvato dall’Amministrazione Nazionale dei Farmaci, degli Alimenti e della Tecnologia Medica (Anmat) e sviluppato nei laboratori della UNLP.

“È una soluzione comoda e veloce per la diagnosi di Covid-19 nei Pronto soccorso di quartiere o comunali e nei Pronto Soccorso ospedaliero regionale, il suo utilizzo dovrebbe permettere al personale sanitario di acquisire una conoscenza complementare del quadro clinico tramite la rilevazione indiretta di Covid attraverso la valutazione della sua risposta immunitaria”, ha detto il Dr. Sebastian Cavalitto, direttore del Centro di Ricerca e Sviluppo in Fermentazioni Industriali CINDEFI, situato nella Facoltà di Scienze Esatte, che dipende dall’UNLP e dal Conicet.

Dopo aver subito un rigoroso processo di validazione, il test sierologico rapido è stato approvato dall’Anmat ed è pronto per essere commercializzato in tutte le farmacie, con il nome di test FarmaCov.

La peperina a rischio estinzione

Una delle erbe digestive più tradizionali dell’Argentina, la peperina (Minthostachys verticillata), è a rischio estinzione. L’erba cresce nelle montagne della provincia di Cordoba, nel centro del paese, a circa 900 chilometri dalla città di Buenos Aires. Utilizzata da secoli per combattere le allergie e i mal di pancia, la peperina è in pericolo e si cerca di salvarla dall’estinzione.

Per questo motivo, la legislatrice di Córdoba Adriana Oviedo, del partito “Hacemos por Córdoba”, ha presentato un disegno di legge per dichiararlo “Fiore Provinciale”, e che il suo studio sia incluso nel sistema educativo locale.

Marta Ojeda, docente di genetica presso la Facoltà di Scienze Agrarie dell’Università Nazionale di Cordoba, avverte del rischio per molte erbe autoctone argentine, la cui raccolta in montagna è stata per molti anni la principale fonte di reddito per le famiglie.

Questo ha causato una “selezione genetica negativa” su di loro: le più belle e appariscenti sono state portate via per la commercializzazione, mentre quelle con caratteristiche meno “desiderabili” sono rimaste e si sono riprodotte, lasciando una prole di qualità superiore, più soggetta a malattie o parassiti.

Sulla stessa linea, Javier Britch, Segretario per l’Ambiente e il Cambiamento Climatico, ha detto che “si cerca di preservare la biodiversità della nostra flora, qualcosa di così iconico per noi, che è sotto una minaccia molto seria. Quello che stiamo facendo è favorire la sua riproduzione attraverso le piantine”.

Inoltre, ha aggiunto che il Segretariato si impegna molto per fornire, dalla conoscenza e dalla ricerca, gli elementi centrali per raggiungere l’obiettivo, come la creazione di un gel che favorisca l’attecchimento delle piantine.