Coti Granjera: familia, huerta y recetas desde Tandil

En diálogo con Silvia Maruccio y equipo, Constanza Blanco —conocida en redes como Coti Granjera— relató su vida en Tandil, donde junto a su marido Benito y sus hijos lleva adelante una pequeña granja. A los 30 años y esperando a su octavo hijo, disfruta de cocinar con lo que producen en su huerta y frutales: dulces, verduras de estación y hasta un monte de olivos en proyecto. Reconoció que la vida de campo le apasiona desde la infancia y que compartir su día a día en redes comenzó casi por casualidad, hasta convertirse en influencer tras una nota que viralizó su historia. Con miles de seguidores, hoy inspira a otras familias a sembrar, cocinar y valorar lo natural.