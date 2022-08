Costa atlántica rionegrina: Desarrollo turístico y en conjunto

Autoridades provinciales y de las municipalidades de Viedma y San Antonio Oeste, presentaron la “Temporada de Avistaje de Fauna Marina 2022”, en el balneario El Cóndor. En el acto, la Gobernadora Arabela Carrera estuvo acompañada por la ministra de Turismo, la licenciada Martha Vélez y los intendentes Pedro Pesatti y adrián Casadei (Viedma y SAO) respectivamente.

Al respecto, la ministra de Turismo y Deporte de Río Negro, Martha Vélez, dijo “estar feliz por la presentación en conjunto”, dado que se trata de “la presentación de un producto que fortalece a la región y la integra”. Asimismo, Vélez se refirió a la importancia de que en la Provincia, en San Carlos de Bariloche, se cierre el año con la realización de la Asamblea del Consejo Federal ce Turismo, ámbito en el que se reúnen los referentes del sector de todos los distritos del país.

Por su parte, el intendente de Viedma, Pedro Pesatti, habló sobre la singularidad de unificar un evento de estas características, que generan una sinergia muy positiva, teniendo en cuenta que se trata de un corredor para el avistaje muy importante, que contiene a las ballenas en el Golfo de San Matías, la lobería a 50 kilómetros de Viedma y la colonia de loros más grande del mundo en el balneario El Cóndor. También, se refirió a la posibilidad de desarrollo de lo conocido como turismo religioso, dada la oportunidad, próximamente, de la santificación de “Don Zatti” (Artémides Zatti) referente religioso y trabajador de la salud desde los orígenes de Viedma.

Tenemos la costa más hermosa de América del Sur

También, se refirió sobre el particular el intendente de san Antonio Oeste, adrián Casadei quien valoró el encuentro y la estrategia de promoción en conjunto, para poner el valor las bellezas naturales y en particular el avistaje de fauna marina.

También, en cuanto al evento, hizo lo propio la gobernadora Arabela Carreras, quien felicitó a los actores de turismo y desde luego a los intendentes por sumarse a la iniciativa de trabajo en conjunto. También, ante la consulta, se refirió al hidrógeno verde y a la compatibilización de ambas actividades productivas (turismo y energía).

También, carreras se refirió a la situación salarial, tras el reclamo del gremio de docentes. Al respecto dijo que, “como no se trata de un aumento insuficiente para el sector gremial, ya que se manifestaron en rechazo de la oferta y con medidas de fuerza, no se aplicará el incremento hasta que no se de un acuerdo en el ámbito de paritarias”.

Nota: Adrian Moreno