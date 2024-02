Cosquín Rock 2024: "Va a ser una fiesta increíble"

En la víspera del inicio de Cosquón Rock, su productor José Palazzo dialogó con Verano Nacional y se mostró confiado en que será "una edición muy exitosa".

"El predio ha crecido muchísimo, tiene 16 hectáreas, 6 escenarios simultáneos y 2 de los escenarios tienen como escenografía la montaña, nuestras sierras cordobesas que sufrieron un golpe muy duro de calor y que empezaron a cambiar su color de verde intenso a amarillento. Gracias a Dios, por más que es muy engorroso para la producción, tuvimos ayer muchas lluvias y eso hizo que se mejore todo, empezó a verse un poquito más de verde, así que va a ser una fiesta increíble", confió, a la vez que informó que, según el pronóstico, no habrán lluvias durante las dos noches.

Sobre la importancia del Cosquín Rock, resumió que es "el único festival rural de estas dimensiones en la República Argentina, el único de Latinoamérica y uno de los más grandes que hay desde el sur de Estados Unidos para abajo. En una ciudad que tiene 9 mil habitantes vienen 40 mil personas, alojamos 4 mil, damos de alta casi 6 mil empleados. Esto es una inversión gigantesca en medio de un lugar inhóspito. Eso nos llena de dificultades y obstáculos pero también, cuando venís al festival, vivís una experiencia maravillosa".

Respecto del compromiso con el medio ambiente, una costumbre que comienza a instalarse en los eventos culturales en el mundo, explicó que "llevamos siete años, interrumpidos por la pandemia, en un contrato muy estricto con la naturaleza. Hacemos reforestación, somos uno de los pocos festivales en Argentina que tiene un método aprobado de compensación de huella de carbono, tenemos biodigestión, carga de celulares con panelería solar, compensación de la huella de carbono no sólo de los artistas que viajan, evaluando sus trayectos en avión o su trayecto de micros, sino también del público; preparamos un compost gigante y hacemos, en colaboración con el público, todo lo que es reciclaje. Incorporamos por segundo año bosques autóctonos dentro del festival: quebrachos, algarrobos y espinillos para brindar un poco de sombra".

Palazzo también se refirió a la crisis económica que vive el país y la cultura en particular. "No somos ajenos a lo que está pasando, que es muy complejo", sostuvo y agregó que "hemos vivido una situación muy triste y particular de miles de fans de todo el interior de la República Argentina que nos avisan por redes que por la situación económica que les está tocando vivir, por las características particulares y por la frenética suba de precios, se les está haciendo imposible venir".

"Es preocupante, yo tengo una pequeña cuota de esperanza de que alguna de estas cosas se modifique en el mediano plazo, basado en que más allá de la identidad, de lo que significa la cultura argentina, históricamente fue una usina de teatro, de música, de artes plásticas, siempre fuimos referentes en el mundo, no solamente de jugadores de fútbol", consideró, a la vez que informó que "hay arriba de 460 festivales y fiestas regionales en Córdoba, ese pequeño motor que se genera en localidades muy pequeñas, donde el intendente con recursos propios, del Gobierno de la provincia o de algún sponsor amigo, con venta de entradas populares generan su fiesta que marca la identidad de su pueblo y que además trae turistas, que si lo trasladamos al terreno de lo estrictamente económico es un motor impresionante de la economía".

Sobre el cierre, Palazzo contó que la inversión para la edición actual de Cosquín Rock fue de más de 4 millones de dólares "o dicho en otra cifra, 4.300 millones de pesos" y que espera una afluencia de público de entre 40 mil y 45 mil personas por noche.

DESCARGAR

Verano Nacional - Lunes a Viernes de 8 a 12.