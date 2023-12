Cosquín Rock 2024: Música de todos los estilos latiendo en la montaña

En vísperas de 2024, se palpita una nueva edición del "Cosquín Rock". Sospechosamente Light te cuenta lo que tenés que saber del reconocido festival que, con más de dos décadas de vida, se desarrollará los días sábado 10 y domingo 11 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla.

Luego de una exitosa convocatoria en 2023 -algo que se revalida año tras año- llegando a los 200.000 asistentes, en esta oportunidad habrá más de 100 artistas nacionales e internacionales haciendo cada vez más fuerte el "Latido de Montaña".

La grilla de la primera jornada (10 de febrero) contará con las presencias de Claptone, Babasónicos, Divididos, Tiago PZK, Lali, DJ Gordo, Airbag, Dillom, Skay y Los Fakires, Miranda!, La Vela Puerca, Los Auténticos Decadentes, Bándalos Chinos, Conociendo Rusia, Dante Spinetta, La Delio Valdez, Ke Personajes, Bresh, Sueño de Pescado, Caras Extrañas, Los Pericos y Amigos, Polenta, Nafta, Silvestre y La Naranja, La Chancha Muda, Victoria Engel, Escalandrum, Sabor Canela, La Mississippi, 1915, Alan Sutton y Las Criaturitas de la Ansiedad, Winona Riders, Los Tabaleros, Natalie Pérez, Sara Hebe, Julieta Laso, Los Peñaloza, Ivan Singh y Alicia Ya Yah Townsend, Wayra Iglesias, Blair, Ventiuno, Pedro Pastor, León Cordero, Broke Carrey, Melanie Williams, Isla de Caras, Miau Trío, Martín Giusta, Fiesta Sabor, Villa Diamante, La Coneja China, Luana, Kamada, Agrupación Marlene, The Rockmen.

En tanto que la segunda y última jornada (11 de febrero) participarán Slash ft. Myles Kennedy and The Conspirators, Duki, Steve Aoki, Ciro y Los Persas, YSY A, Molotov, Catupecu Machu, Las Pelotas, El Kuelgue, Las Pastillas del Abuelo, Usted Señálemelo, Alborosie, Milo J, Snow Tha Product, Cruzando El Charco, Peces Raros, Muerejoven, Koino Yokan, Neo Pistea, Damas Gratis, Los Caligaris, El Bordo, Estelares, El Zar, Paz Carrara, Alika, Don Carlos, Los Tipitos, Mimí Maura, Dancing Mood, Ben Yart, Stailok, Odd Mami, Leo Rizzi, Anita B. Queen, Yami Safdie, Rosa Profunda, Nenagenix, Santi Muk, Simona, Pax and The Baby Boys, Army Of Dub, Ill Quentin, Boconas, Panal, Laretha Weathersby, Bourbon Sweethearts, Toyo + Taryn Spilzman, Camilú, Alapar, The Last Train, Só, La Golo’s Band.

Los abonos para cada día o para todo el festival, al igual que el acceso a la Experiencia Premium, se gestionan a través de la web oficial: cosquinrock.net.