Cosentino: "Fue una alegría inmensa ganar el mundial frente a Países Bajos"

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, Las Leonas, arribó al país antes de las 6 de la mañana luego de coronarse en la Copa del Mundo tras vencer a los Países Bajos . Decenas de personas, entre familiares, amigos y fanáticos, se concentraron para brindar una cálida bienvenida al plantel en un clima de absoluta fiesta.

Por este tema, la arquera y figura de las Leonas, Cristina Cosentino, en diálogo con 100% Nora, dijo que "fue una alegría inmensa haber ganado el mundial, frente a los Países Bajos y en su casa".

Cosentino, además, comentó que "la consagración fue como saldar una deuda. En el anterior mundial no fui convocada y mi debut se consagró con el campeonato".

La protagonista de la final agregó que "el hockey, y puntualmente Las Leonas, inculcan valores muy fuertes en todas las chicas. Tenemos muy claro qué representamos y nuestras responsabilidades".

Este histórico triunfo corta una racha de 16 años sin títulos mundiales, siendo el último festejo en Rosario 2010 de la mano de Luciana Aymar.

La consagración llegó tras un intenso partido que finalizó 1-1 en el tiempo regular y que debió definirse en la tanda de penales australianos.

En la instancia decisiva, la arquera Cristina Cosentino se convirtió en la principal figura del equipo al contener los ataques rivales, mientras que Vicky Granatto, Brisa Bruggesser y Sofía Cairó anotaron los goles que aseguraron el campeonato.