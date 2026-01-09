"Cortocircuito es una obra para toda la familia, delirantemente divertida"

En 100% Nora, el programa de Nora Briozzo, Carla Ruiz conversó con la actriz que participa de la temporada de verano en Villa Carlos Paz en el Teatro del Lago, con funciones de martes a domingo.

Viviana Saccone destacó la afluencia del público que, por ejemplo, “ayer había una lluvia torrencial y llenamos la sala”.

“Carlos Paz está hermosa como siempre, cada año está mejor, creciendo mucho, a mí me gusta mucho” la ciudad.

Respecto a “Cortocircuito” precisó que “es una obra muy divertida, para toda la familia, delirantemente divertida, muy moderna y futurista.

Además de Saccone, el elenco lo integran Pedro Alfonso, Yayo Guridi, Sebastián Almada, Ana Paula y Julieta Poggio, bajo la dirección de Diego Ramos.

Por otro lado, la actriz nos contó cómo atraviesa su faceta personal como coach en pos del desarrollo personal a lo que llegó en la “búsqueda de respuestas y de animarse, a pesar del miedo”.

“Sentí una transformación muy potente, es un camino que no tiene techo. Es sentir que podés ser un puente para que otra persona pueda transformar algún aspecto de su vida”.