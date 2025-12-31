Cortes de luz en AMBA: más de un millón de usuarios afectados por una falla en la Subestación Bosques

Durante la madrugada de este miércoles, gran parte de los barrios porteños y del conurbano bonaerense sufrieron un corte de luz como consecuencia de una falla en una subestación de Edesur. La interrupción del servicio se produjo horas antes de la celebración de Año Nuevo y en medio de una fuerte ola de calor. El ex Secretario de Energía de la Nación Emilio Apud en diálogo con el equipo de Creer o Reventar se refirió a este tema en Radio Nacional y advirtió que podrían repetirse.

"No hay razón para pensar que con elevadas temperaturas no vaya a haber nuevos cortes. A la Estación Bosque en 2022 se le pusieron equipos nuevos, abastece a 400 mil usuarios. Y si hay falla allí, como está todo interconectado, sobrecarga otra estación y los sistemas de protección la desenganchan para que no se queme. Y así sucesivamente", explicó.

Apud mencionó durante la entrevista que debido al "populismo energético" que se extendió durante 20 años en el país hay un atraso en el sistema. "En ese tiempo no se hizo prácticamente nada, no puso el Estado y menos los privados.