Corrieron la Maratón Internacional de Puerto Argentino en Islas Malvinas y contaron cómo fue la experiencia

Daniela Badra Lapovsky, quien es docente, escritora, defensora de la causa Malvinas, la Paz y la resolución de los conflictos de manera pacífica y Andrea Miranda, locutora de Radio Nacional Comodoro Rivadavia, conversaron con el equipo de Adrián Korol sobre la Maratón Internacional de Puerto Argentino en Islas Malvinas y lo que se vive allí.

"Estuvimos en el cementerio de Darwin, y eso fue muy emocionante, como cada vez que honramos a los caídos. Fuímos ayer al museo de la ciudad. Nos falta ir a Monte Harriet, a Sapper Hill, y seguro nos seguiremos sorprendiendo. Queremos conocer y seguir compartiendo estos momentos", contó.

Sobre la carrera de este año Badra Lapovsky describió que hcieron un equipo de postas, en donde cada persona "corrió 10 km y la última corrió 12". "En otras ocasiones he participado de forma individual, pero en esta ocasión se sumaron otras personas a la experiencia y hemos dejado la bandera de paz", agregó.

Miranda también contó cómo vivió la experiencia de participar de este evento deportivo en Islas Malvinas: "Es muy fuerte aterrizar en una base militar gigantesca. Es el imperialismo muy palpable, puro y duro. Uno se enamora de las islas a primera vista, y como patagónica, uno no puede dejar de ver la innegable continuidad de nuestro paisaje. En el pasto, en las lomadas, en todo".