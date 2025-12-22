Corrientes: la ciudad en alerta naranja con más de 300 milímetros de lluvias y servicios paralizados

Con la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional aún vigente, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), prioriza la seguridad vial y las viviendas, ante el riesgo de que el tránsito vehicular empuje el agua acumulada hacia el interior de los domicilios.

La coordinadora de nuestras radios nacionales LT12 Paso de los Libres y de LRA12 Santo Tomé, Nerina Álvarez, en diálogo con Viva la Pepa, contó que "la situación es crítica. Llovieron más de 300mm en un sólo día".

Álvarez, además, remarcó que el sistema de recolección de residuos se encuentra interrumpido: "Este es un punto donde la colaboración ciudadana es crucial: no saque la basura. En episodios de lluvia intensa, los residuos sólidos son el principal enemigo de los desagües; una sola bolsa puede obstruir un sumidero y causar la inundación de toda una cuadra".

Desde la Municipalidad, informaron la suspensión temporal del servicio de transporte público urbano. Las unidades se encuentran resguardadas en las cabeceras, ya que los anegamientos en ciertos puntos críticos ponen en riesgo tanto a los colectivos como la seguridad de los pasajeros.