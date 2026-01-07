Corrientes: el jueves inicia la Fiesta del Gauchito Gil y la localidad de Mercedes ya tiene la capacidad "colmada"

La integrante de la Asociación Gauchos peregrinos del Gauchito Gil Daiana Cabrera en diálogo con el equipo de Ramos Generales por Radio Nacional habló de la celebración que empieza este jueves 8 de enero en inmediaciones del santuario ubicado en el kilómetro 101 de la Ruta Nac 123 en la ciudad de Mercedes. "Colapsó la capacidad hotelera, al igual de lo que pasa todos los años. Hay un santuario más moderno. Se ve más estético y es más fácil para transitar", contó.

Cabrera contó que entre el 6 y el 8 de enero se estiman llegarán 300 mil visitantes para asistir al lugar. "Gente que viene a pie, otros a caballo y de todas las formas posibles.