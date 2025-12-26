Corrientes: cayeron casi 600 mm de agua en los últimos días y hay 160 evacuados

El Subsecretario de Gestión Integral de Riesgos de la Municipalidad José Pedro Ruíz en diálogo con el equipo de Hugo Macchiavelli dio información sobre los vecinos que se vieron afectados tras las lluvias. No hubo víctimas y tampoco asistencia médica entre los perjudicados.

"Tenemos 140 personas en una escuela de la provincia, la 275, y 20 personas más en el Centro de Integración Comunitaria, estos últims ya volverían a sus casas por la tarde. Tuvimos lluvias extraordinarias desde el domingo, en total se registraron 560 mm en estos días", mencionó.

"Son tormentas tropicales, que se retroalimentan y descargan. Se producen tapones hidraúlicos", explicó Ruiz.