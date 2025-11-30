"Corriendo por un sueño", un desafío solidario y deportivo para ayudar a los que más necesitan

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En este nuevo episodio de “Historias que corren”, charlamos con el entrenador de atletismo y corredor Pablo Spinelli, Director Deportivo de la Media Maratón de La Plata.

Junto a Gastón Gennai, y un equipo de casi 40 personas, impulsan “Corriendo por un sueño”, que prevé recorrer los 370 kilómetros que separan la capital de la provincia bonaerense de Mar del Plata entre el 17 y 20 de diciembre.

“Todo empezó con un proyecto en un papel y queda poco para cumplir este desafío” bajo la certeza de que cada kilómetro es una oportunidad para transformar vidas, explica Pablo.

“La idea nuestra siempre fue ayudar, el objetivo es recaudar fondos y visualizar diferentes instituciones que ayuden a la gente que más necesita”. “Corriendo uno puede ayudar, la gente va a poder donar o ayudar compartiendo las publicaciones que hagamos”. “Nosotros lo tomamos como un desafío, lo hacemos por amor, para demostrar que se puede mediante el deporte, ayudar a la gente que lo necesita”.

“Tengo 37 años y gran parte de mi vida la paso corriendo”, reveló Pablo al compartir su propia historia vinculada al running.

Otra de las Historias que Corren que compartimos en esta emisión es la de María Gabriela Acosta, corredora; mamá de Octavio Cesani, que tiene capacidades diferentes a partir de haber sido sometido a una operación en 2000.

“Tiene 27 años y está operado de un tumor cerebral cuando tenía dos añitos que le cambió la vida en todo”, nos cuenta.

“Le encanta que lo lleve corriendo en su silla, él es feliz, entonces yo también. La gente nos alienta y lo sigue disfrutando”.

“Mi vida es complicada pero es así, no hay otra, hay que seguir”, remarca.

“Cuando estamos corriendo con Octavio, a mí me sale la fuerza. El motor es Octavio porque lo veo que disfruta, te demuestra que está contento y que le hace bien”.

“Hacer el Cruce fue cumplir un sueño y vivir esa experiencia, estuvo genial”, admite al recorrer su propia historia vinculada al running.

“Amo correr, amo el deporte, me pongo cualquier zapatilla y se me van los pies para cualquier lado, es un cable a tierra y más energía para continuar con mi vida que es el día a día con mi niño”, concluyó.