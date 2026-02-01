“Correr ultra-distancias es magia, la clave es la gestión de los malos momentos”

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En la Entrevista de Fondo, charlamos con el atleta de ultra-trail juninense Juan Pablo Zinani, más conocido como “Juani”, Director de Junín Cross Trail.

También, conversamos con Sebastián Karpencopf, bombero del Cuartel 107 de Bomberos Voluntarios de Villa Ballester que corre con su ropa de trabajo para visibilizar la labor que realizan y llevar un mensaje de salud y bienestar para sus compañeros.

Además, "El Polaco", como se lo conoce, creó su propio método de entrenamiento para los bomberos "CrossFire".

En la charla con Juani Zinani, el atleta recordó sus inicios en el trail running y la incursión en las ultra distancias.

“Correr ultradistancias creo que es magia. Es un deporte aparte, la distancia ultra se trata de un montón de factores que sobrepasan al entrenamiento fisico y la gestión de lo que nos pasa en una ultra es lo más lindo”. “Después de la pandemia empecé a entrenar para hacer mi primera maratón de montaña en 2021. Creo que fue un antes y un despues de mi vida porque a partir de ahí no paré más”. “Lo que más me llama a mí en este deporte, haber incursionado en las ultra es ir experimentando hasta donde puede llegar mi cuerpo y mi mente”.

El 2025 fue intenso a nivel competitivo porque Juani cumplió siete ultras.

“Tuve una primera parte del año soñada porque, en el lapso de 45 días, metí tres carreras casi imposibles”.

También, el juninse reflexionó sobre las lesiones y los riesgos que implica correr ultras por la exigencia física que demanda.

“Hoy en día, de una manera más madura priorizo cambiar de página rápido, volver rápido a estar en movimiento y a la montaña que es lo que me hace fácil”. “Hoy los referentes del running lo que deberíamos transmitir a los recién iniciados es que, mas allá de siempre saber que se puede y buscar superar los límites, no hay necesidad de llevarlo tanto al extremo porque la revancha está a la vuelta de la esquina”. “A nivel personal me he demostrado que, cuando me planteo algo, si hago lo que es necesario para hacerlo lo voy a cumplir. Y respetar el cuerpo que es el que nos acompaña y cumple nuestros deseos”. “Antes de encarar un objetivo, mas que preguntarse si somos capaces de hacerlo, preguntarnos si estamos dispuestos a hacer lo necesario”.

“En la ultradistancia, nuestro físico empieza a pasar a segundo plano porque aunque hayamos cumplido con los entrenamientos y toda la preparación fisica, si no llegamos equilibrados a nivel mental y espiritual, seguramente los resultados no sean los que esperamos”, admite.

“La palabra clave en esta disciplina es la gestión, cómo gestionamos los malos momentos es lo que nos diferencia de obtener un resultado bueno o malo”.

También hablamos de gastronomía con Juani que “desde hace 8 años me instalé a nivel comercial con un restaurante en Junín, que es temático deportivo, se llama Tercer Tiempo”.

Por otro lado, el ultra atleta nos contó detalles de la segunda edición de Junín Cross Trail, prevista para el 7 de febrero en la Laguna de Gómez y que busca “conectar con la naturaleza y con los lugares naturales que tenemos en la ciudad”.

“Ponerme las zapatillas y salir a correr es mi terapia, mi equilibrio, lo que me conecta conmigo mismo, pase lo que pase, no lo cambio por nada, concluyó.