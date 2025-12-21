“Correr es parte de mi vida y no lo negocio, lo necesito para estar bien”

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En este nuevo episodio de “Historias que corren”, conversamos con el atleta uruguayo Santiago González, ultramaratonista, que integró la Selección uruguaya de Trail en 2023 y 2024.

Además de hacer un balance de este 2025, compartió la experiencia que representó para él realizar El Cruce, en Villa La Angostura, provincia de Neuquén.

“Me animé, fue una experiencia nueva”, admite, “desde el norte hasta el sur, tenés paisajes, todos los climas, es cerca de Uruguay”, explica sobre su participación en varias carreras en nuestro país.

“He recorrido varios lugares, es mágico, fue un año increíble donde conocí muchos lugares lindos de Argentina, me siento siempre bien recibido”.

Santiago nos contó su historia que corre, cuyos inicios se remontan al 2012 cuando “en el laburo sale una carrera, eran 9 km y me anoto, me plantee un objetivo, sin saber nada”.

“Contento de haber llegado, cuando me pusieron una medalla, me dijeron felicitaciones, me dije te están premiando por un esfuerzo que hacés por algo que te planteaste”. “Ahí empecé a buscar y dije quiero correr todas las carreras, me gusta este final, cumplir algo, un objetivo”.

“Me gusta unir gente, lo social, lo de poder comunicar, atraer a la gente a este deporte lindo, empecé a estudiar y se fue todo al carajo”, señala.

“Hoy en día a mí me gusta hacer esto. Cada vez que termina el día, yo quiero al otro día correr”. “Voy siempre un 5 o 10 % abajo de mi límite porque yo quiero seguir corriendo”. “Lo que hagas, hacelo con ganas y disfrutándolo, buscale la vuelta. Si lo hacés con pasión, confianza, fe y ganas, todo llega, así lo vivo yo”. “La gente cada vez quiere moverse más. Cada vez crece más el running, ahora está explotando, se está volviendo masivo”. “Para mí es parte de mi vida y no lo negocio, lo necesito para estar bien”.

También, en esta oportunidad, conversamos con el Doctor José Manuel Viudes, médico clínico, neumonólogo, especialista en Gerontología y Longevidad Saludable, sobre el rol de la actividad física y cómo correr contribuye a lograr mejor calidad de vida.

“De este siglo al anterior hemos logrado mejorar la sobrevida y la calidad de vida en un 25 por ciento con respecto al siglo anterior”. “Hasta los 35 años, la edad cronológica y biológica van en paralelo pero, a partir de ahí, la edad biológica asciende por ascensor y la edad cronológica va por escaleras”.

Planteó que la longevidad se sostiene en un trípode que contempla “la actividad física, la dieta y dormir bien” pero sumó dos factores más: “socializar y el estrés”.

“Nosotros no queremos que vivan más años solamente sino que esos sean años de calidad, todos tenemos que vivir más y mejor”.

De cara a la segunda edición de Bomberos Corre, en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, charlamos con Sebastián Lara, integrante de La Legión Mercedina, quien colabora en la organización de esta carrera previste este domingo 21 de diciembre a las 18hs.