“Correr en Malvinas es una sensación al límite de los sentidos”

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En este nuevo capítulo de “Historias que corren”, nos visita Daniela Badra Lapovsky, docente jubilada, escritora, deportista, defensora de la causa Malvinas a través del diálogo y la paz, responsable del proyecto educativo y deportivo “Huellas por la paz”.

En la charla, Daniela nos cuenta alguno de los tantos proyectos que ha impulsado, como “Huellas por la Paz”.

“Correr es una forma de expresarse. En 2013 encontré el canal que necesitaba que ordenó mi vida y mis hábitos”, admite.

Si bien lleva ya 8 maratones corridas en las Islas Malvinas, recuerda muy especialmente la primera que fue en 2014 junto a veteranos de guerra.

“La llegada es inolvidable, no se borra jamás. Es una sensación muy emocionante, al límite de los sentidos, todo a flor de piel y poder dejar mis huellas al lado de las huellas de ellos”. “Conocer un montón de veteranos que van y pueden sanar, encontrar la paz, hacer honor a sus compañeros a través del deporte, es una forma de honrarlos con mucho respeto”.

A través de la docencia, que define como “un camino de ida”, reivindica la posibilidad que da “mostrar a través el deporte a otras realidades”.

“Hoy sigo cosechando lo que fui sembrando con el corazón, no duden de lo que deseen. Cuando vos mostrás lo auténtico, eso vale y llega”.

La Maratón Garrahan es una convocatoria solidaria y deportiva de gran trascendencia y está prevista para el 14 de diciembre a las 9 AM.

Bajo el lema “Para que nunca pierdan la sonrisa”, es en apoyo a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes adultos que transitan cáncer infantil.

Por ello, conversamos con María de los Ángeles Suarez, impulsora de esta maratón que se enmarca en el proyecto Carrera de Nahuel.

La iniciativa nació en 2007 a partir del fallecimiento de su hijo Nahuel que hoy tendría 34 años.

“Allá por 2006 mi único hijo se enferma de leucemia y transitamos un año con buenos y malos momentos dentro del tratamiento oncopediátrico”. “En 2007, Nahuel partió porque no ganó la batalla y nosotros seguimos acompañando y trabajando, nunca paramos para juntar fondos y llevar juguetes al hospital donde hay otras familias”. “Hace 17 años que estamos haciendo campaña de donación de sangre y registro de médula ósea y hacemos visibilidad a través de una carrera que busca fomentar hábitos saludables, hablar del cáncer y de la importancia de hacer deporte dentro del tratamiento oncológico”. “La idea, más allá de correr, es acompañar al hospital. Es una manera de que toda la sociedad abrace al hospital que es tan importante”.

La inscripción es en Combate de los Pozos 1881, CABA, el sabado 13/12, de 9:00 hs a 19:00 hs.

Para retirar el kit, es necesario traer un juguete nuevo y una caja de colores que será donado a diferentes hospitales con servicio de oncología pediátrica.

Por otro lado, desde la provincia de Santa Cruz, dialogamos con el atleta de trail Ariel Ramírez, director de la Carrera de montaña “Desafío del Puma” que se disputará el domingo 14 de diciembre en Río Turbio, en el marco del 83º Aniversario de esta ciudad, capital nacional del carbón.

“Tenemos una actividad linda para adjuntar al calendario de actividades del aniversario de nuestro querido pueblo. Rio Turbio tiene todo en la parte geográfica para ofrecer algo lindo”.