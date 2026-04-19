“Corremos 44 km, un kilómetro por cada tripulante del ARA San Juan, para rendirles homenaje”

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En esta oportunidad, en la Historia que Corre conversamos con la instructora y deportista de Río Turbio, Silvia Inostroza.

Ella es parte del Grupo 44 Héroes del ARA San Juan que participa de la Maratón en homenaje a los tripulantes del submarino de la Armada.

La carrera une a deportistas de distintas localidades de la provincia de Santa Cruz en memoria de los fallecidos el 15 de noviembre de 2017 por el hundimiento del buque, hallado un año después a 900 metros de profundidad.

Ya tuvo tres ediciones en un acto de compromiso y memoria, congrega a atletas de El Calafate, Río Gallegos, 28 de Noviembre, Puerto Santa Cruz y Puerto San Julián.

“Hacemos 44 km cada posta. Unimos Calafate, Cuenca Carbonífera y Ríos Gallegos. En total son 560 km en 11 postas”, precisó.

“Ya llevo dos años participando y corriendo los 44km y hago que mi gente corra”. “Esto es rendir homenaje a los 44 tripulantes por eso corremos 44 km, un km por cada tripulante. Es sentirme orgullosa de estar en este grupo y rendir homenaje”.

También, nos compartió detalles de su propia historia con el running, su incursión en esta disciplina en la que “te encontrás vos y te da vida”.

En la Entrevista de Fondo, dialogamos con el atleta Eduardo Quiroga, que forma parte de Huairacachay Carrera que organiza la Maratón Patria en Santiago del Estero el 24 de mayo.

“Están todos los condimentos para que sea una verdadera fiesta del deporte”.

Por otro lado, en Historias que corren, charlamos con Leticia García, Directora Ejecutiva de Fundación Natalí Dafne Flexer, de cara a la carrera - caminata solidaria #TuVueltaVale por los chicos con cáncer.

El desafío está convocado para el 9 de mayo en el Club de Corredores, de 10 a 12.30, Alcorta 3885, ciudad de Buenos Aires.