Coronel:"Circular así es un peligro para trabajadores, pasajeros y terceros"

El secretario adjunto de la UTA Neuquén, Claudio Coronel, se refirió a los motivos de la medida de fuerza que llevaron adelante hoy en toda la provincia.

DESCARGAR

En diálogo con Es Ahora, por Radio Nacional Neuquén, Coronel explicó que "la situación es que venimos reclamando desde 2019 que se arreglen las unidades, que hay muchas que venían con bastantes falencias, estuvimos con la secretaría de trabajo, donde se encontraron muchas irregularidades por las que se podría haber clausurado y no lo hicieron. Hoy vinimos a ver los coches y había 40 que no estaban en condiciones por lo que decidimos no salir, porque ponemos en riesgo al pasaje, a los terceros y a los trabajadores".

Con respecto a la actitud de la empresa, el gremialista explicó que "La empresa dice que le demos cuatro meses mas, no quieren invertir ahora porque viene la licitación y no quieren poner el dinero ahora porque no saben si se quedan o se van.

Sobre la continuidad de la fuerza, aseguró que "Vamos a continuar hasta que arreglen todas las unidades, mañana voy a estar a las 4 de la mañana acá y coche que no esté en condiciones no va a salir, no puedo arriesgar que salga un colectivo con un compañero nuestro arriba y termine matándose o matando a alguien".