Córdoba se prepara para la visita de León XIV: "El Papa quiere contacto permanente con la gente"

El ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y detalló el amplio operativo de seguridad y logística planificado para la histórica visita del papa León XIV a la provincia el martes 10 de noviembre. El funcionario remarcó que "el Papa quiere contacto permanente con la gente, que no lo aisláramos en ningún momento", señalando que esa premisa representa el mayor desafío de protección para las fuerzas desplegadas.

En cuanto a la distribución de la seguridad en el predio de Fadea, el ministro precisó que "el anillo cero lo hace Gendarmería y la guardia papal" para la custodia inmediata del pontífice.

Respecto al despliegue total en la provincia, Quinteros indicó que la policía de Córdoba aportará más de 11.500 efectivos en coordinación con unos 2 mil agentes de las Fuerzas Federales.

Para garantizar la fluidez de los cientos de miles de asistentes, la autoridad explicó que dividieron las 80 hectáreas de Fadea en cuadrículas con capacidad para 15 mil personas cada una, equipadas con pantallas gigantes y conectividad.

Asimismo, el entrevistado señaló que previo a la misa central "el Papa quiere hacer unos 35 minutos de recorrido entre la gente en el papamóvil", el cual contará con aperturas laterales para permitir la interacción.

Ante el impacto en la movilidad urbana por el paso de la caravana hacia el centro de la ciudad, el ministro advirtió que la avenida Circunvalación y los accesos principales permanecerán cerrados durante gran parte de la jornada.

Sobre la asistencia entre distritos para cubrir la infraestructura necesaria, el funcionario destacó que "muchas provincias nos han ayudado" con la provisión de vallas para completar los más de 10 kilómetros del trayecto.

Quinteros subrayó que la provincia publicará a diario videos explicativos en redes sociales con recomendaciones operativas para la ciudadanía antes de la partida del Papa hacia el aeropuerto a las 17.