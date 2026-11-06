Córdoba se llena de actividades gratuitas por la llegada del Papa

En el marco de la visita de León XIV a Córdoba hasta el domingo se organizan en la capital provincial una serie de actividades que incluyen recorridos históricos, muestras artísticas en iglesias y monasterios y música en vivo.

La agenda de propuestas en la previa de la llegada del Papa fue organizada por la municipalidad y la provincia de Córdoba, y la mayoría de las actividades son de acceso libre y gratuito.

Este viernes se realizó una recorrida histórica por el centro histórico tras las huellas de Mamá Antula; y un paseo por el Rosedal del Parque Sarmiento, con avistaje de aves.

El sábado habrá actividades en tres puntos emblemáticos del casco histórico: la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, el Monasterio Santa Catalina de Siena y la Iglesia San Roque. En los tres se llevará a cabo una “experiencia combinada”, que incluye visitas guiadas, arte en vivo y conciertos.

Por la tarde, el Paseo del Buen Pastor se prepara para una “Tarde joven”, con música popular y baile.

El domingo el protagonista por la noche será el Cura Brochero: en la explanada del Paseo del Buen Pastor se realizará el espectáculo “Canto Brocheriano”. En Tanto, en el mismo lugar, el Museo Rodante presentará la muestra “Recorrido por el barroco colonial”.

Además, durante todo el fin de semana se realizará en el pabellón azul del Complejo Ferial la propuesta “Córdoba te recibe”, definida como un punto de encuentro para conocer la provincia y el

“Camino Mayor de Brochero”. En estos eventos habrá realidad virtual, información turística, artesanías, productores regionales y música.

La agenda completa de actividades, así como todos los detalles de la visita del Sumo Pontífice a la provincia, se pueden consultar en la web https://elpapaencordoba.com.ar