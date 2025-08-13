Córdoba: Mejora el bebé intoxicado con fentanilo, pero aún preocupa su estado neurológico

Tras un periodo de pronóstico reservado y con una grave complicación, el bebé cordobés Giovanni “Gio” Benavídez se recupera favorablemente después de que le suministraran fentanilo contaminado con dos bacterias.

El abogado Carlos Nayi, representante legal de la familia, dialogó con el equipo de Creer o reventar y confirmó que Gio pasó ayer a sala común: "Es un verdadero milagro en medio de una catástrofe como la que vivió. Es un bebé que no tenía ninguna enfermedad prevalente, no había patologías asociadas al embarazo".

Esta noticia representa un gran alivio para la familia, aunque el abogado advirtió que "todo indica que desde el punto de vista neurológico las secuelas lo acompañarán de por vida".

El letrado confirmó que la ampolla de fentanilo administrada a Gio era parte de la partida 31202, que consta de 154.530 unidades distribuidas a nivel nacional y que ha sido vinculada a decenas de muertes.

"Esta es una tragedia sanitaria que recorre todo el país y ya hoy desgraciadamente podemos contabilizar 97 decesos", lamentó.

La familia presentó una denuncia por envenenamiento y solicitó constituirse como querellante para determinar las responsabilidades en este caso, que podría tratarse de una negligencia o de un acto doloso.