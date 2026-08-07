Córdoba: hubo un giro en la causa de la mujer a la que le “explotó el celular” y acusan al marido de matarla

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 4, turno 4, detuvo a Gerardo Luis Gasparutti, de 43 años, e imputó el delito de homicidio calificado por el vínculo contra su esposa, María Lucila Pagani. El hecho ocurrió el 14 de junio de 2026. Pagani, docente e investigadora de Conicet y de la UNC, había muerto como producto de quemaduras tras el incendio y el vuelco del Renault Sandero el 14 de junio pasado sobre la ruta E-53, en la que iba como acompañante, con Gasparutti como conductor. El periodista de Córdoba Ariel Zalio detalló las últimas noticias sobre este caso en Radio Nacional.

"Hasta el momento era un accidente y el giro nos sorprendió a todos ayer. Venían de Sierras Chicas hacia Córdoba, y el auto termina sobre la banquina por un principio de incendio. Llegó Bomberos y la policía, para apagar el fuego. El auto choca, y él tuvo heridas menores. En cambio ella, es trsladada al Instituo del Quemado, y lamentablemte a los pocos días, por las heridas causadas, pierde la vida", dijo.

En el día de ayer la fiscal cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 4, Turno 4, Liliana Copello, detuvo e imputó a Gerardo Luis Gasparutti, de 43 años, por el delito de homicidio calificado por el vínculo en perjuicio de su esposa, María Lucila Pagani, de 47 años. "Hace unos días, los investigadores tenían otra forma de preguntar, por eso a Gasparutti no le sorprendió la detención", agregó.

"Las pericias de los bomberos dicen que no hay celular, no hay cargador y que había un fuerte olor a combustible", mencionó el periodista.