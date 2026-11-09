Córdoba en vigilia: esperan un millón de personas para la histórica jornada papal 

La provincia mediterránea está en un estado de efervescencia espiritual y logística sin precedentes ante la llegada del papa León XIV, en el tercer día de la visita del Pontífice al país.

Las autoridades locales y las organizaciones eclesiásticas estiman que cerca de un millón de personas se movilizará para formar parte de las actividades oficiales.

Desde las últimas horas de la tarde del lunes, la fisonomía de la capital cordobesa comenzó a transformarse con la apertura anticipada de los predios habilitados, donde miles de fieles provenientes de distintos puntos del país y de naciones vecinas se instalaron para realizar una extensa vigilia.

Con reposeras, mantas, carpas y los infaltables termos de mate, las familias desafiaron el cansancio de la noche a la intemperie con cánticos y rezos, unidos por la expectativa compartida de ver de cerca al Sumo Pontífice en suelo mediterráneo.

"Viajamos más de diez horas en colectivo y no nos importa pasar la noche con frío; estar cerca del Papa y recibir su bendición en nuestra provincia es una oportunidad única en la vida", comentó emocionada María Inés, una docente de Río Cuarto que acampa junto a sus tres hijos en las inmediaciones del predio.

El epicentro de la jornada matutina será la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), un espacio gigantesco que fue acondicionado contrarreloj para albergar la multitudinaria Santa Misa programada para las 10, apenas una hora después del arribo del vuelo papal.

Para canalizar semejante marea humana, la Municipalidad de Córdoba dispuso un operativo especial de transporte público, declarando la gratuidad del servicio de colectivos urbanos hacia la zona de FAdeA hasta las 14, reforzando las frecuencias de las líneas que circulan por la Avenida Fuerza Aérea.

Asimismo, la Policía de la Provincia coordinó desvíos de tránsito y cortes totales en los accesos perimetrales al predio militar, transformando las arterias principales en corredores exclusivamente peatonales y de emergencia para garantizar la seguridad de los peregrinos.

"Es un desafío organizativo enorme, pero la alegría de la gente en el campamento te contagia; hay un clima de fiesta y hermandad muy lindo entre los que estamos esperando que amanezca", relató Carlos, un joven voluntario de la pastoral que asiste a los acampantes con agua caliente y orientación.

Entre los datos curiosos que rodean este evento histórico, destaca la magnitud del altar montado en FAdeA, diseñado especialmente para garantizar la visibilidad de los cientos de miles de asistentes, así como el imponente despliegue sanitario que incluye hospitales de campaña y puestos de hidratación comunitarios.

La elección de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción para el encuentro pastoral de las 15 fue significativo para los cordobeses.

Este templo, una joya de la arquitectura colonial, abrirá sus puertas para una reunión íntima con obispos y clérigos antes de que el Papa emprenda su vuelo de regreso a Buenos Aires a las 16:55.

La agenda del Papa incluirá mañana un encuentro con la juventud en el mismo Monumento a los Españoles de Palermo, en la previa a la visita a la basílica de Luján que se concretará el próximo miércoles antes de la partida del Pontífice hacia Perú.