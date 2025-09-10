Córdoba: el tío paterno deberá pagar la cuota alimentaria de sus sobrinos

Un juez de familia de San Lorenzo, en Córdoba, tomó la decisión de ordenar que el tío paterno se haga cargo de la cuota alimentaria de dos menores, debido al incumplimiento del padre. Esta resolución se enmarca en un contexto familiar complicado, donde el padre no tiene trabajo registrado y no cumple con su obligación alimentaria.

La abogada Ana Rosenfeld dialogó al respecto con el equipo de Creer o reventar y afirmó que "la cuota alimentaria es una problemática nacional, independiente de que cada provincia la dirime con su propio criterio y su propio código.

"Si nos encontramos frente a las necesidades de un menor que no pueden ser satisfechas de manera directa por el principal obligado al pago, obviamente hay una obligación solidaria de la familia que pueda hacer frente a una obligación que por aluna razón el progenitor no la hace o los papás de ese progenitor tampoco pueden", expresó.

Los menores, de seis y doce años, requieren una cuota alimentaria de 671 mil pesos, la cual se fijó en un 30% del aguinaldo del tío. La madre de los niños enfrenta serios problemas de salud y ha perdido el acceso a medicamentos del Estado, lo que agrava la situación familiar.