Córdoba: el caso de un vecino de San Esteban que perdió 2 mil hectáreas por los incendios

Néstor Grandoli es dueño de un campo ganadero en esa localidad y perdió 2 mil de sus 3 mil hectáreas. Además contó que se le murieron algunos animales y varias vacas "están dañadas".

"Concentramos a los animales en un potrero arriba de la sierra, hasta allí llevamos fardos todos los días. Es un trabajito interesante pero no imposible", explicó. Grandoli dijo que mucho del monte nativo "va a llevar años recuperarse" y que hay árboles "que no se recuperan más".

El entrevistado mencionó que no va a "flaquear" ante la situación de desastre, y que agradece que haya muchos conocidos apoyándolo en este momento. "Hasta han depositado plata genet que no conozco, no voy a bajar los brazos. Esto es mi pasión, el campo es gran parte de mi vida. Esto puede volver a pasar, y uno tiene o que retirarse o meterle para adelante. Yo le meto para adelante", agregó.

Por último Grandoli adjudicó este tipo de situaciones a la responsabilidad de cada persona: "Cada uno tiene que ser responsable, el que hizo el asadito, el que tiró la colilla del cigarrillo por la ventanilla, o el que hizo alguna imprudencia. Hay muchas personas que provocan estos incendios por imprudencia".