Córdoba: dos muertos y 16 niñas heridas en un choque frontal

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Provincial 4, entre las localidades cordobesas de La Carlota y Huanchilla, dejó como saldo dos personas fallecidas y 16 niñas heridas. El siniestro se produjo tras un choque frontal entre un automóvil y un minibús que transportaba a un equipo femenino de fútbol infantil que regresaba de disputar un partido en Río Cuarto.

Fabricio Ibarra, jefe de Bomberos Voluntarios de La Carlota, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y destacó la magnitud del operativo desplegado para asistir a las víctimas.

Tras señalar que el accidente ocurrió durante la tarde del jueves en el sector conocido como la Curva de la Herrería, indicó que las víctimas fatales fueron dos personas mayores de edad que viajaban en el automóvil involucrado en la colisión. Sus identidades aún no fueron informadas.

En ese marco, Ibarra explicó que en el minibús viajaban 16 niñas de entre 9 y 12 años, integrantes de equipos de fútbol femenino de las localidades de Laboulaye y Serrano. Las menores sufrieron golpes, cortes y escoriaciones provocadas principalmente por la rotura de vidrios, aunque ninguna presentaba heridas de gravedad. Todas fueron trasladadas a centros de salud de La Carlota y Río Cuarto para recibir atención médica y contención psicológica.

"Fueron heridas muy leves, más que nada eran cortes. Se trasladó a un niño de dos años y a su mamá, a un lugar de mayor complejidad, para un control", precisó el jefe de Bomberos Voluntarios de La Carlota.

En ese sentido, Ibarra puso de relieve el trabajo coordinado de los equipos de emergencia que participaron de las tareas de rescate y atención de los heridos. "Trabajamos unos 35 bomberos", señaló.

Las tareas de rescate demandaron un importante despliegue de bomberos, personal sanitario y fuerzas de seguridad. Los equipos de emergencia debieron asistir a las menores y trabajar sobre el vehículo de menor porte, donde quedaron atrapadas las dos personas fallecidas.