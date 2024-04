Cora, diputada, pide explicaciones sobre recortes en Ciencia y Tecnología

La Honorable cámara de Diputados de Entre Ríos sesiona este miércoles a partir de las 11 luego de una reunión de bloque del Frente Creer para abordar diversos temas en el recinto.

Stefanía Cora, diputada por el Bloque Frente creer, presenta un proyecto de resolución enmarcado en la Ciencia y Tecnología. Pidiendo respuestas y denunciando que desde el Gobierno provincial no se está convocando al concejo de Ciencia y tecnología creado por una ley de su autoría en el año 2021. Además, se exige una respuesta del paradero de los fondos destinados a dicho concejo.

Stefanía Cora, expresó: “Le estamos pidiendo al Ejecutivo que cumplimente la ley de ciencia y tecnología que tenemos en la provincia, en lo específico que es la convocatoria del Concejo”, agregó “lamentablemente nos llegan muchas demandas desde el campo de la investigación, del CONICET, de las universidades; y el Gobierno provincial aún no ha convocado al órgano para que los distintos representantes del sector puedan discutir cuáles son las políticas públicas en materia de Ciencia y Tecnología”. “Además, ante la falta de la aplicabilidad de los fondos, que por ley son adjudicados, presentamos esta resolución con mucha preocupación por nuestra provincia”.

“El antecedente que tenemos no es bueno, el 28 de febrero presentamos un pedido de informes sobre la falta de medicamentos oncológicos en el Hospital San Martín y todavía no hemos obtenido respuestas”, dijo Cora “no hay una acción concreta sobre qué va a hacer la provincia frente a estos entrerrianos y entrerrianas que dedican su vida a este campo y que son fundamentales para el desarrollo de Entre Ríos, el Gobierno de Rogelio Frigerio no está tomando ninguna medida que amortigüe este impacto del desfinanciamiento nacional” finalizó.