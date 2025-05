Coppola cuestionó el escándalo del juicio de Maradona: “No puede descansar en paz”

El ex representante de Diego Armando Maradona, Guillermo Coppola, cuestionó duramente a la jueza Julieta Makintach, que fue apartada de la causa por la muerte del “Diez”.

La magistrada fue denunciada por presuntamente grabar un documental sin autorización oficial mientras ejercía su rol en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro.

“No puede descansar en paz”, afirmó Coppola en declaraciones al canal América, visiblemente consternado por la situación judicial.

Tras lo cual, apuntó contra la magistrada por su "destino de fama, trascendencia, dinero e interés".

"Aparentemente está prohibido entrar al juicio con cámaras o filmar. Ella fue quien lo determinó, y es raro todo. De lejos, es feo", continuó Coppola

El ex manager también se lamentó por la posibilidad de que el próximo jueves se declare nulo el juicio por la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años. "Me cuesta creerlo y digerirlo. Volver a repetir todo lo que se hizo, el sufrimiento, ver a sus hijos quebrarse cuando les tocó declarar, realmente me pone mal, me entristece", sostuvo.

Durante la jornada de este martes, se presentaron pruebas contundentes contra la magistrada. Se proyectó el tráiler del documental, así como fragmentos del guión.

Makintach negó haber cometido delitos o irregularidades: “No hay irregularidad, no hay delito, no hay mal desempeño. Lo que hay es una gran operación mediática para coaccionar y apartarme de este debate. ¿Y saben qué? Yo no me voy a excusar, quiero dejar en claro que no me voy a apartar”.