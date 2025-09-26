Copi Corellano en Amnesia: poesía, canciones y la huella de Bunbury

En Amnesia, conducido por Pablo Valente, el músico español Copi Corellano compartió anécdotas de su vida artística y repasó su carrera junto a figuras centrales del rock ibérico.

Corellano (Francisco Javier Corellano Martínez, Zaragoza, 1965) fue pianista de Héroes del Silencio durante la etapa de El espíritu del vino y acompañó a Enrique Bunbury como parte esencial de su banda El Huracán Ambulante, con la que recorrió escenarios de España y Latinoamérica.

Copi con sus hijos en nuestros estudios

En la entrevista habló de la memoria como motor de su obra, de cómo la poesía se mezcla en su forma de componer, y de sus nuevos proyectos solistas. También mencionó la expectativa por la gira Huracán Ambulante Tour 2025, que tendrá fecha en Buenos Aires el próximo 27 de septiembre en el Estadio Ferro.