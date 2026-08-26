Copa Sudamericana: River vs Independiente Santa Fe para el pase a cuartos

River recibirá a Independiente Santa Fe desde las 21:30 para disputar la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El periodista deportivo Juan Cadavid desde Bogotá adelantó cómo se prepara el equipo de Colombia para este encuentro . "Con muchas dudas se lo ve y tras haber pasado por disturbios el sábado pasado en un partido con América de Cali. Luego del problema, los jugadores no brindaron un buen juego", mencionó.

"Creemos que a Santa Fe le faltó convencimiento en el partido pasado. En el Monumental, la cosa es distinta, y donde habrá ambiente argentino. A River hay que atacarlo, porque el equipo no está pasando por su mejor momento", agregó.