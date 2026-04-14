Copa Libertadores: ¿Cómo se prepara Barcelona Sporting Club para el partido con Boca?

El periodista de Radio Redonda de Ecuador adelantó en Pasión Nacional cómo se presenta Barcelona Sporting Club frente a Boca Juniors en la Bombonera por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El partido se transmite desde las 21 horas a tráves de Nacional Am 870.

"Barcelona viene con una situación particular: juega mejor como visita que como local. Es un equipo conservador, y muy contragolpeador. Tiene eficacia y hambre de gloria", describió el periodista. "Es un equipo rebelde y está muy bien defensivamente", agregó Schubert Suing.

Además, Suing opinó sobre cómo está jugando Pipa Benedetto en Barcelona Sporting Club: "Debe ser de los jugadores más importantes que llegó a Barcelona en los últimos años. Esstá jugando bastante bien y es titular inamóvible. Viene bien y es una pieza indispensable para el equipo".