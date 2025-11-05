Copa del Mundo de Ajedrez: el niño argentino Faustino Oro empató frente al maestro indio Santosh Vidit

Faustino Oro, el niño prodigio argentino, logró uno de sus mejores desempeños y una “hazaña” en la primera serie de la 2ª rueda de la Copa del Mundo que se disputa en Goa, India. El MI (Maestro Internacional) de 12 años empató con piezas negras frente al Gran Maestro (GM) indio Santoshi Vidit, 19° preclasificado del certamen y N°27 en el ranking global Fide (Federación Internacional de Ajedrez por sus siglas en francés). El gran maestro internacional de ajedrez argentino Tomás Sosa, quien vive en España, habló con el equipo de Hugo Macchiavelli en Radio Nacional donde explicó qué posibilidades tiene Oro para ser el mejor jugador del mundo.

"Oro es el número 1 del mundo de su edad, y si lo se lo compara con récords mundiales, él supera a todos. Aunque aún es prematuro para decir si será el mejor del mundo", mencionó. Sosa dijo que la vitud de Oro es su habilidad para el "pensamiento lógico" y que también tiene "un hambre competitiva brutal". "Tiene todos los factores para que salga un genio", agregó.

"Faustino está muy lejos de su techo todavía. Mañana jugará el desempate contra Vidit", contó Sosa.